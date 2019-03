Foot – Couverture médiatique: quand la FSF verse « encore » dans l’amateurisme

En perspective du match Sénégal vs Madagascar prévu ,le samedi 23 mars 2019 à 19h 00 au Stade Lat Dior de Thiès, et qui compte, pour la 6 ème journée du Groupe A, des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) « Egypte 2019 », la Fédération Sénégalaise de Football procède à la délivrance des accréditations aux médias. Dans l’amateurisme !Une répartition mal faite, suivie d’une discrimination notoire est notée dans l’attribution de ces accréditations. Selon cette répartition, la Radio et la presse quotidienne d’informations générales reçoivent chacune trois (3) accréditations; quatre (4) accréditations pour les quotidiens spécialisés en sport et la télévision, deux (2) accréditations. Jusque-là tout semble aller bien. Mais là où le bât blesse c’est la place déshonorante réservée aux sites d’informations (Presse en ligne).En effet, une seule accréditation est réservée aux sites d’informations et la presse étrangère. Un énième manque de professionnalisme de laFédération Sénégalaise de Football qui, non seulement, communique peu sur l’organisation de ces deux rencontres, mais aussi ignore la place prépondérante de la presse en ligne dans le football sénégalais.Si Senego devait attribuer cette unique accréditation à ses journalistes, la question restera de savoir, si elle sera laissée aux reporters (au minimum deux journalistes sont programmés pour de tels événements), aux caméramen ou au photographe.Comme quoi, Me Augustin Senghor et Cie font tout mais ignorent l’essentiel.A bon entendeur…