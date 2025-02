Foot – Sénégal: Me Augustin Senghor déclare officiellement sa candidature au Conseil de la FIFA

Augustin Senghor se lance! Il a annoncé hier samedi sa candidature au Conseil de la FIFA. « J’ai pensé que l’heure était venu de proposer mes services, mes compétences et mon expérience à la réalisation de la vision convergente de nos deux Leaders Gianni Infantino, Président de la FIFA et Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF pour un Football africain fort et porteur d’avenir dans un Football mondial toujours plus universel, rayonnant, vibrant et populaire qui fait chaque jour battre des millions et des millions de cœurs dans le monde entier en parfaite symbiose avec le slogan de la FIFA », a expliqué le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dans sa déclaration de candidature publiée sur le site officiel de la FSF.



Me Senghor veut apporter un plus au football africain. « Il me plaît donc de venir expressément et en toute humilité solliciter le vote de votre Fédération ainsi que votre soutien à ma candidature, convaincu que je pourrai apporter un plus à notre continent et son Football dans le Conseil de la FIFA où se prennent les décisions les plus importantes pour le Football mondial et par ricochet pour le Football africain. Soyez rassurés que quoi qu’il advienne au soir des élections du 12 mars 2025, je resterai le passionné que je suis depuis toujours et surtout un serviteur de ce Football que nous aimons tous tant », a-t-il confié





















































Senego.