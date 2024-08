Football - Les graves révélations du père d’Amara Diouf : « J’ai un cancer… ce que Génération Foot a fait subir à mon fils… »

Le conflit opposant le jeune footballeur sénégalais, Amara Diouf (15 ans), et son club de Génération Foot (GF) est en train de prendre une ampleur préoccupante. Dans une interview accordée à Dsports, Ady Diouf le père du joueur a bel et bien confirmé la blessure (ligaments croisés) de son fils et l'opération chirurgicale qu’Amara Diouf a subie au niveau du genou, il y’a quelques jours en Espagne.



Par ailleurs, Serigne Ady Diouf a vivement critiqué Mady Touré le président de GF qui, selon lui a fait jouer Amara sous infiltration alors qu’il traînait une blessure. Non sans manquer d’évoquer la source du bras fer entre lui et GF, c’est-à-dire le mandat exclusif qu'il a signé avec une agence qui doit désormais s'occuper de la carrière de son fils… « Jamais je n’accepterai que Génération Foot trouve un agent à mon fils. Je ne leur permettrai pas de lui trouver un agent, ça c’est moi qui m’en chargerais. Ils savent qu’ils ne pourront pas me rouler dans la farine. Et ce n’est pas aujourd’hui que je me laisserai faire. »



Dans cet entretien, le père de l’international sénégalais a livré sa part de vérité :

« C’est vrai qu’Amara Diouf s’est fait opérer des ligaments parce qu’il jouait avec des injections à Génération Foot. On lui faisait des piqûres pour aspirer le liquide dans le genou afin qu’il puisse jouer. C’est vraiment inhumain. Je n’étais pas au courant parce que j’ai été évacué en Espagne pour des soins. De retour de sélection, Amara Diouf m’a dit qu’il ne pouvait pas jouer lors de l’avant-dernière journée du championnat parce qu’il s’était blessé à nouveau au niveau de son genou. C’est pourquoi il n’avait pas joué contre Diambars. Ainsi, je lui ai dit de se préparer pour venir me rejoindre ici en Espagne. Je lui ai envoyé son billet… On est allé ensemble chez le médecin. Quand le médecin a consulté le genou où Amara s’est blessé durant la Coupe du monde, il a dit qu’il allait parfaitement bien. Après il a consulté l’autre genou, et avec un air étonné, il a demandé au garçon s’il s’était blessé sur ce genou. Amara lui a répondu que quand il court, il sentait une certaine gêne, comme s’il perdait l’équilibre. Le médecin nous a dit qu’Amara s’est blessé aux ligaments… Les examens se sont avérés positifs, il s’agissait bien de ligaments croisés et qu’il fallait l’opérer. J’ai demandé à Amara Diouf comment il pouvait avoir les ligaments croisés sans le savoir. Il m’a répondu qu’il était lui-même étonné. C’est ensuite qu’il m’a dit qu’il recevait des injections pour pouvoir jouer. Comme il est jeune, et que Génération Foot avait des difficultés à se maintenir en Ligue 1, il n’a donc pas hésité à se laisser faire…Quand Amara sera sur pied, il rejoindra Génération Foot. Il est sous contrat même s’ils ont fait n’importe quoi avec lui », a-t-il expliqué.



Par la suite, Ady Diouf a avoué qu’il s’en était pris au président de GF : « Mady Touré m’a appelé pour demander à ce qu’Amara revienne au Sénégal. Je lui ai demandé s’il était au courant de la blessure du garçon, il m’a répondu oui. Je lui ai clairement dit qu’il ne va pas revenir. Il a menacé de nous porter plainte et de détruire le passeport diplomatique du joueur. Il a tenté de convaincre Amara en vain, le gosse lui a répondu qu’il se rangeait derrière moi. Il a dit que j’avais signé avec des Uruguayens, et que je leur ai cédé les droits d’image du joueur. Alors que c’est faux. Le seul contrat que j’avais signé, c’était avec des Argentins, et il n’est plus en vigueur depuis bien longtemps », précise le père d’Amara Diouf.



À la place, il reconnaît avoir signé un contrat avec une agence basée en Espagne. « C’est une agence qui a pris en charge mon évacuation ici en Espagne avec tous les soins, à hauteur de 700 millions FCFA. Ils m’ont dit que ce n’est pas pour gérer les affaires d’Amara, mais qu’ils peuvent patienter jusqu’à la maturité du joueur pour qu’on puisse négocier… J’ai un cancer de l’estomac. Je pense qu’à ma place tout le monde ferait pareil. Les dirigeants de GF m’ont fait poireauter pour ensuite me laisser à moi-même. Ils devaient m’évacuer en Europe, mais rien n’a été fait. J’ai même failli mourir au Sénégal. »







































































































dakaractu