Football/Mercato: Sadio Mané tout proche de faire son retour en Europe

Si le marché des transferts est fermé dans la plupart des pays européens, ce n’est cependant pas le cas chez tout le monde. La Turquie a réalisé un gros marché des transferts cet été avec le transfert de Victor Osimhen (Galatasaray), Ismail Jakobs (Galatasaray) Youcef En-Nesiry (Fenerbahçe), Ciro Immobile (Besiktas)…Mais ce n’est pas encore terminé car le club de Besiktas souhaite s’offrir Sadio Mané avant la date limite de ce vendredi 13 septembre 2024.



Selon des informations, Besiktas est en discussions très avancées avec le club d’Al-Nassr pour la signature de l’international sénégalais. Le dirigeant du club stambouliote se serait même rendu en Arabie Saoudite pour rencontrer son homologue d’Al Nassr. Plus loin, on indique que ce dernier aurait donné son approbation au transfert de Sadio Mané et le Sénégalais lui-même verrait d’un bon oeil ce transfert en Turquie, car souhaitant poursuivre sa carrière dans un pays musulman.



Besiktas a désormais un peu moins de 48 heures pour boucler ce transfert.





























































































rewmi