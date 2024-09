Football: Sol Bamba, ancien international ivoirien, est mort à 39 ans

« Leeds United est dévasté d'apprendre le décès de son ancien capitaine Sol Bamba à l'âge de 39 ans », a informé l'équipe de deuxième division anglaise dans un communiqué.



« C'est avec la plus grande tristesse que nous avons appris ce soir le décès de la légende du club, Sol Bamba », a réagi le club gallois de Cardiff sur le réseau social X.



Formé et ayant fait ses débuts en France, au Paris Saint-Germain, il était ensuite passé par l'Écosse, Leicester (Angleterre), Trabzonspor (Turquie) et Palerme (Italie).



Il se fera un nom à Leeds, où il deviendra capitaine du club, et à Cardiff où il disputera plus d'une centaine de rencontres et participera à la remontée de l'équipe en Premier League pour la saison 2018-2019.



Sol Bamba avait annoncé qu'il s'était vu diagnostiquer un lymphome non hodgkinien début 2021 alors qu'il jouait à Cardiff. Il était revenu jouer au bout de plusieurs mois, après sa chimiothérapie, pour le club gallois, puis pour Middlesbrough, un autre club de deuxième division anglaise.



Il travaillait avec l'équipe technique d'Adanaspor, en deuxième division turque, avant son décès.



Le défenseur central avait cumulé une cinquantaine de sélections avec les Éléphants de la Côte d'Ivoire, notamment aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et à la Coupe d'Afrique des nations de 2012.

























