Fortes précipitations et inondations en Europe centrale, plusieurs morts en Roumanie

Les pays d'Europe centrale se préparent à de graves inondations qui devraient toucher plusieurs pays au cours du week-end.



Des inondations ont déjà fait au moins cinq morts en Roumanie. Les services de secours se sont empressés de sauver 95 personnes dans les comtés de Galati et de Vaslui, dans l'est du pays, qui ont été durement touchés.



Les autorités tchèques ont elles érigé des barrières métalliques ou des murs de protection constitués de sacs de sable, tandis que l'eau a été libérée des barrages pour faire de la place dans les réservoirs.



Les habitants ont été prévenus qu'ils devaient se préparer à d'éventuelles évacuations.



"Nous nous préparons actuellement à une éventuelle montée du niveau de la rivière locale, il s'agit donc d'une mesure de précaution. Comme dans la plupart des endroits", a déclaré Aleš Chovanec, commandant adjoint du corps de pompiers volontaires de Holasice.



Certains événements publics prévus pour le week-end ont été annulés à la demande des autorités, notamment les matchs de football.



"Nous devons être prêts à faire face aux pires scénarios", a déclaré le Premier ministre Petr Fiala à l'issue d'une réunion de crise de son gouvernement. "Un week-end difficile nous attend."



Selon les météorologues, un système de basse pression en provenance du nord de l'Italie devrait déverser de fortes précipitations sur la plupart des régions de la République tchèque, y compris la capitale et les régions frontalières avec l'Autriche et l'Allemagne dans le sud, et la Pologne dans le nord.



Les habitants d'Europe centrale sont particulièrement inquiets, car certains experts ont comparé les prévisions du week-end aux inondations dévastatrices de 1997 dans la région, que d'aucuns ont qualifiées d'inondations du siècle.



Il y a 27 ans, les inondations avaient fait plus de 100 victimes, dont 50 dans l'est de la République tchèque, où de vastes étendues de terre avaient été inondées.



Les précipitations les plus importantes sont prévues dans la moitié orientale du pays, en particulier dans les montagnes Jeseniky. La deuxième ville du pays, Brno, située dans l'est de la République tchèque, fait partie des endroits où les travaux de protection contre les inondations n'ont pas été achevés, contrairement à Prague.





Les Tchèques ont été invités à ne pas se rendre dans les parcs et les forêts, car des vents violents pouvant atteindre 100 kilomètres par heure sont prévus.



La Pologne, l'Autriche et l'Allemagne se préparent

En Pologne, le premier ministre Donald Tusk s'est rendu dans la ville de Wrocław, dans le sud-ouest du pays, où des inondations sont prévues.



Les autorités ont appelé les habitants à faire des réserves de nourriture et à se préparer à des coupures de courant.



M. Tusk, qui a rencontré des pompiers et d'autres responsables des services d'urgence, a déclaré que les prévisions n'étaient "pas excessivement alarmantes".



"Il n'y a pas de raison de paniquer, mais il y a une raison d'être pleinement mobilisé", a-t-il souligné.



Le service météorologique allemand a annoncé de fortes précipitations sur une grande partie du pays, notamment dans les Alpes, où de fortes chutes de neige et des vents violents sont attendus en altitude.



L'Autriche, pays alpin, se prépare également à de fortes pluies et à un front froid massif qui devrait apporter de la neige en altitude.



"Je pense que nous avons beaucoup appris des inondations de 2002 et 2013. Nous avons bien entendu réalisé tous les investissements nécessaires. Je pense à la protection contre les inondations, où de nombreux projets ont été mis en œuvre, et bien sûr aussi à l'analyse des données", a déclaré Johanna Mikl-Leitner, gouverneur régional de Basse-Autriche.





Ce changement de temps fait suite à un début de mois de septembre très chaud dans la région.



Les scientifiques ont enregistré l'été le plus chaud jamais enregistré sur Terre, battant un record établi il y a tout juste un an.



Une atmosphère plus chaude, due au changement climatique, peut entraîner des précipitations plus intenses.