France: #AntiHSM, un mouvement qui lutte contre le cyberharcèlement des femmes noires

Depuis le lancement du hashtag, les témoignages s'enchaînent. Chaque jour, le compte « ANTIHSM » reçoit des dizaines de messages de femmes noires harcelées en ligne, à coup d'insultes répétitives ou de diffusions de médias intimes. « Perle Vita », cofondatrice et porte-parole du mouvement, témoigne : « On a été en partie surprises de la rapidité à laquelle cela a pris, mais on n'a pas été surprises dans le sens où c'est quelque chose que beaucoup attendaient. »



En 2018 déjà, l'ONG Amnesty International avait alerté sur les attaques disproportionnées visant les femmes noires sur Twitter. Une étude révélait qu'elles avaient 84% de risques supplémentaires d’être la cible de tweets injurieux. « On observe une déshumanisation des femmes noires. On leur reproche encore plus leur présence dans l'espace public, et on cherche à les invisibiliser. »



« Dire stop au sexisme et au racisme »

Ce mouvement #AntiHSM s'inscrit dans l'afroféminisme, une lutte pour la reconnaissance des droits des femmes noires dans la société. Les quatorze cofondatrices veulent dire stop au sexisme et au racisme qu'elles subissent. « On voit un ras-le-bol total de la part des femmes noires, mais aussi des femmes minorisées en général. Nous n'allons pas nous arrêter à un simple hashtag. Nous pourrions envisager de nous organiser en collectif, ou même en association. Ce n'est que le début pour tous ces petits mouvements. »



Les priorités du mouvement sont claires. D'une part, investir la plate-forme Telegram – où circulent des photos intimes et des insultes – pour contrer ce cyberharcèlement. D'autre part, faire pression sur les élus pour qu'ils proposent des lois visant à protéger les femmes contre la haine en ligne.