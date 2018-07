France-Belgique (1-0) : les Bleus en finale !

Les Bleus sont bel et bien en finale de la Coupe du monde 2018 ! Après une première mi-temps difficile dans sa demi-finale face à la Belgique ce mardi soir, l'équipe de France est parvenue à ouvrir le score sur une tête d'Umtiti à la 52e, reprenant un corner de Griezmann.

En seconde période, les Bleus ont montré d'impressionnantes qualités défensives et de solidarité, annihilant tous les assauts des Diables rouges et se créant même quelques occasions de "tuer le match", sans les concrétiser.

Demain, la deuxième demi-finale, CROATIE/ANGLETERRE, sera au menu (20h) et désignera la deuxième équipe finaliste de cette Coupe du monde.

Dakarposte sera en direct