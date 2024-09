France: Emmanuel Macron rencontrera Bernard Cazeneuve lundi matin

Le nom de l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur de François Hollande, ex-socialiste, circule avec insistance depuis plusieurs jours comme possible candidat à Matignon. Une rencontre dans le cadre des consultations du président en vue de la nomination du nouveau Premier ministre, a-t-on appris ce dimanche dans l'entourage de l'ancien chef du gouvernement. « Bernard Cazeneuve n'est pas demandeur mais s'il le fait c'est par devoir et pour éviter des difficultés supplémentaires au pays », ajoute son entourage.































































Rfi