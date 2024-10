Frappes meurtrières d'Israël sur l’Iran- Paris et Berlin appellent à éviter l'"escalade"

L'Iran affirme que sa détermination à se défendre "n'a pas de limites"





La détermination de l'Iran à se défendre "n'a pas de limites", a déclaré samedi le ministre iranien des Affaires étrangères, après les frappes israéliennes nocturnes contre des sites militaires du pays. "Je pense que nous avons prouvé qu'il n'y a pas de limites à notre détermination à nous défendre", a indiqué Abbas Araghchi, lors d'un entretien accordé au site du guide suprême iranien.





Le Hezbollah qualifie l'attaque israélienne contre l'Iran d'"escalade dangereuse"



Le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran, a qualifié samedi d'"escalade dangereuse" dans la région les frappes israéliennes sur l'Iran, affirmant que Washington portait "l'entière responsabilité" de l'attaque lancée par son allié.



"Le Hezbollah condamne fermement l'agression sioniste perfide contre la République islamique d'Iran et la considère comme une escalade dangereuse au niveau de toute la région", a déclaré le Hezbollah dans un communiqué, ajoutant que les États-Unis "portaient l'entière responsabilité des massacres, des tragédies et de la douleur" causés par Israël.













Le chef de l'ONU "profondément inquiet" de l'escalade au Moyen-Orient après les frappes israéliennes en Iran





Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est "profondément inquiet de la poursuite de l'escalade au Moyen-Orient", après les frappes israéliennes en Iran, a déclaré samedi son porte-parole dans un communiqué.



"Le secrétaire général réitère d'urgence son appel à toutes les parties pour qu'elles cessent toutes les actions militaires, y compris à Gaza et au Liban, déploient tous les efforts possibles pour empêcher une guerre régionale totale et reviennent sur la voie de la diplomatie", a-t-il ajouté.













La situation dans le nord de la bande de Gaza est "catastrophique", alerte l'OMS





Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu samedi que la situation était "catastrophique" dans le nord de la bande de Gaza ravagée par la guerre, avec "des opérations militaires intensives se déroulant dans et autour des établissements de santé".



"La situation dans le nord de Gaza est catastrophique", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, soulignant qu'"une grave pénurie de fournitures médicales, mélangé à un accès sévèrement restreint, privent des gens de soins vitaux".















L'UE appelle à "la plus grande retenue" après les frappes israéliennes en Iran



L'Union européenne a appelé samedi toutes les parties à faire preuve de "la plus grande retenue" pour éviter une "escalade incontrôlable" au Moyen-Orient.



"Le cycle dangereux d'attaques et de représailles risque de provoquer une nouvelle extension du conflit régional", a déclaré le bloc de 27 pays européens dans un communiqué. "Tout en reconnaissant le droit d'Israël à l'autodéfense, l'UE appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue pour éviter une escalade incontrôlable, qui n'est dans l'intérêt de personne."