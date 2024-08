Futur Premier ministre : LFI, le RN et Ciotti pas conviés à l'Elysée pour les nouvelles consultations...

Après la gauche, la droite et son propre camp vendredi, Emmanuel Macron reçoit ce lundi les chefs de file de l’extrême droite, ainsi que les présidents de l’Assemblée et du Sénat, en vue de désigner un nouveau Premier ministre.

Marine Le Pen et Jordan Bardella auront l’occasion de rappeler au chef de l’Etat leur refus d’un gouvernement de gauche avec des ministres Insoumis ou écologistes. Cette menace de censure s’ajoute à celles venues de droite et du centre, que Jean-Luc Mélenchon a espéré désamorcer en ouvrant la porte à une non-participation de LFI.

François Bayrou a admis dimanche que « l’opposition à la formation d’un gouvernement autour de LFI » se justifie « principalement en raison du programme » du NFP, qui est selon lui « dangereux pour le pays ».