GAMBIE : Le Président Diomaye explique pourquoi il a réservé sa première sortie à la Mauritanie

«Quand je suis allé en Mauritanie, j’ai dit au Président Ghazouani que j’étais venu le voir, car il est le président de l’Union africaine. Et donc, en allant en Mauritanie, puisqu’il est le président de l’Union africaine, c’est comme si je suis allé dans tous les pays africains. Ensuite, je commencerai véritablement à aller dans les autres pays. Et vous l’avez vu, j’ai commencé par la Gambie», a expliqué le président Faye à son homologue gambien. Il a tenu à rassurer le Président Barrow. Il lui a dit tout le respect et la fraternité qu’éprouve le Sénégal à ce pays frère qu’est la Gambie.









































































Igfm