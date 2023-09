GAMOU chez Seynabou Ndiéguène PCA des Grand Trains du Sénégal

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 27 Septembre 2023 à 01:43 Rédigé par Dakarposte le Mercredi 27 Septembre 2023 à 01:43

En tant que disciple et petite fille d'Elhadji Mouhamadou Ndiéguène (Mame Elhadj), la PCA des Grands Trains du Sénégal célèbre le Mawlid avec des causeries et chants dédiés au sceau des Prophètes Mouhamad (psl).

Dakarposte a participé et a fait focus chez elle et à la Résidence où ses illustres invités sont accueillis.