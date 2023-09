GENNARO GATTUSO ANNONCÉ COMME LE FUTUR ENTRAÎNEUR DE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Marseille devrait avoir un nouvel entraîneur d'ici la fin de la semaine, et celui-ci devrait se nommer Gennarro Gattuso. L'ancienne gloire de l'AC Milan est annoncée ce mercredi comme le futur technicien phocéen par L'Equipe et Foot Mercato. Deux grosses semaines après avoir été évoqué du côté de Lyon, Gattuso découvrirait la Ligue 1 dans un autre contexte volcanique.



D'un Olympique à un autre, il n'y a qu'un pas. Piste de l'OL pour succéder à Laurent Blanc du côté de Lyon en début de mois avant de se faire doubler par Fabio Grosso, Gennaro Gattuso devrait bien arriver en Ligue 1. Mais à Marseille. Selon L'Equipe et Foot Mercato, le technicien transalpin de 45 ans est tout proche de s'engager avec l'OM. Une semaine après le départ de Marcelino, Pablo Longoria se dirigerait vers un nouvel ex-coach du FC Valence pour prendre les rênes d'une équipe au bord de la crise





Joueur puis entraîneur de tempérament, Gattuso arriverait dans une poudrière où son caractère pourrait offrir tous les résultats possibles. Alors que les supporters et la direction marseillaise sont en guerre ouverte après une réunion plus que houleuse la semaine passée, l'Italien devra, lui, apporter un peu de sérénité sur le terrain, à une équipe qui vient d'être rossée par le PSG (4-0) en championnat. Sa dernière expérience à Valence, une vingtaine de matches et un départ pour mauvais résultats, n'a pas été des plus rassurantes. Mais sa riche carrière de joueur et des passages sur les bancs de Naples et Milan offrent une garantie de vécu dans des grands clubs européens.



Après des expériences sans lendemain pour ses débuts (Sion, Palerme, Crète), Gennaro Gattuso avait signé un premier coup d'éclat à Pise, qu'il avait fait remonter en Serie B en 2016. Suffisant pour être propulsé sur le banc de son club de cœur, l'AC Milan, alors lui aussi en intenses remous. Gattuso n'avait pas démérité avec des moyens limités mais n'avait pas survécu en 2019 à une non-qualification en Ligue des champions. Son passage à Naples aura également été celui des contrastes, entre un premier titre, une Coupe d'Italie, et une deuxième saison sans relief avant un départ.

Joueur de caractère, l'ancien Rossonero est aussi un entraîneur de poigne, vanté pour sa proximité avec ses joueurs. Il reste aussi un tacticien en développement, adepte du bloc bas pour mieux frapper en contre-attaque. De quoi contenter le public marseillais, qui n'avait guère goûté à la frilosité de Marcelino ?