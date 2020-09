GESTION DES INONDATONS: Le Pds va saisir l'Assemblée

«Le Sénégal a enregistré ce samedi 05 septembre 2020 d’importantes précipitations qui ont causé de très graves inondations dans plusieurs localités du pays.

Alors que notre pays est déjà durement frappé par l’épidémie du COVID-19 avec son lourd bilan humain et par une récession économique sans précédent, ces terribles inondations viennent de plonger des milliers de sénégalais et de sénégalaises dans une situation de détresse et de désarroi extrême.

Le PDS exprime sa compassion et toute sa solidarité à toutes les victimes et aux familles sinistrées.

Au delà du plan ORSEC qui vient d’être déclenché, le PDS exige que le gouvernement apporte sans délai aux populations sinistrées une aide d’urgence conséquente, sans discrimination, et cela, dans la plus grande transparence.

Le PDS considère que ces inondations constituent un défi non relevé pour le Président Macky Sall qui se targuait pompeusement durant la campagne électorale de février 2019 d’avoir réglé, en quatre ans, la question des inondations.

Le PDS se fait le devoir de rappeler ses propos d’alors largement partagés dans les réseaux sociaux : « Quand je suis arrivé au pouvoir en 2012, il y’avait des dizaines de milliers de populations qui avaient abandonné leurs maisons à cause des inondations. Aujourd’hui, lorsque j’ai mis en œuvre le plan décennal de lutte contre les inondations, au bout de quatre ans, on a réglé ce problème ».

Fort de ce constat d’échec, le PDS dénonce la mauvaise gestion de la lutte contre les inondations par le régime en place et la mauvaise utilisation des ressources financières qui avaient été mobilisés pour financer les différents projets et programmes initiés sous le règne du Président Abdoulaye Wade devait être exécutée sous celui du Président Macky Sall.

Il s’agit du fonds spécial de lutte contre les inondations, du programme de prévention des inondations, du PROGEP financé avec l’aide de la banque mondiale et du fonds nordique de développement, du programme de restructuration de Pikine irrégulier Sud sous la conduite de l’Apix, et des différents programmes d’assainissement à Dakar et dans plusieurs villes du pays.

Le PDS rappelle que ces différents fonds, programme et projets initiés à la suite des inondations qui avaient frappé le Sénégal en 2009 venaient s’ajouter au programme de réinstallation des populations des zones inondées dans le cadre du plan Jaxaay.

Ainsi, pour lutter durablement contre les inondations, surtout après celles de 2009, le régime libéral avait adopté une stratégie originale qui, au-delà des programmes d’assainissement, prenait en compte trois volets essentiels :



1- La Restructuration (PROGEP, APIX),



2- Le relogement et la réinstallation (Plan Jaxaay),



3- Le Drainage des eaux pluviales (PROGEP).







Le PDS exige un audit technique et financier de la gestion des différents projets et programmes de lutte contre les inondations, mis en œuvre depuis 2012 sous la supervision des partenaires techniques et financiers du Sénégal.

Dans l’attente des résultats de ces audits, le PDS demande la convocation, en urgence, d’une session extraordinaire de l’Assemblée Nationale.

Le PDS compte saisir, dans ce sens, les députés du groupe liberté et démocratie pour un dépôt, en urgence, sur la table du Président de l’Assemblée Nationale, des questions d’actualité adressées aux différents ministres impliqués dans la gestion des inondations au niveau technique, financier et sécuritaire afin qu’ils viennent s’expliquer devant la représentation nationale.

Le PDS salue le geste des députés, maires et responsables du parti qui, dès les premières heures, se sont rendus sur le terrain pour être aux côtés des populations.

D’ailleurs, ce jeudi 10 septembre 2020, le Pds va dépêcher une délégation conduite par le Président du Groupe Parlementaire, comprenant des députés et des responsables, pour visiter les zones sinistrées de la banlieue dakaroise.

Fait à Dakar, le 09 septembre 2020

Le porte-parole ,

Tafsir Thioye »