Gaïndé Ndiaye Mbarawathie, Ils l’ont fait !

L’équipe nationale du Sénégal vient de remporter, pour la deuxième fois de son histoire, la Coupe d’Afrique des Nations. Portés par un peuple debout, uni comme un seul homme, nos vaillants Lions de la Teranga se sont hissés au sommet du football africain, inscrivant une nouvelle page glorieuse dans l’histoire sportive de notre Nation.



La joie intense que m’inspire cet événement exceptionnel n’a d’égale que l’amour profond et indéfectible que je porte à mon pays. C’est d’ailleurs ce sentiment patriotique sincère qui m’a conduit à rompre le silence et à renouer avec le champ de l’expression des idées et des opinions.



Je tiens, à cet effet, à adresser mes félicitations les plus chaleureuses à nos champions, à ces héros nationaux qui ont su démontrer à la jeunesse sénégalaise et africaine que le travail rigoureux, l’abnégation constante et le courage dans l’adversité constituent les véritables clés de toute réussite durable.



Mes félicitations s’adressent aussi au staff technique, conduit avec brio par Monsieur Pape Bouna Thiaw, dont la maîtrise tactique, le professionnalisme et le sang-froid légendaire ont largement contribué à cette consécration continentale.



Je ne saurais clore ces propos sans féliciter l’État du Sénégal, représenté par Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports, première femme à diriger ce département stratégique, ainsi que le nouveau Président de la Fédération Sénégalaise de Football, dont le mandat débute sous de si beaux auspices.



Je formule également le vœu que notre héros national, Sadio Mané, poursuive son accompagnement des jeunes générations et continue de mettre son immense expérience au service de l’équipe nationale. Il demeure, pour le Sénégal comme pour l’Afrique, une référence sportive et morale incontournable.



Puisse cette victoire, fruit de l’unité et de la communion d’un peuple tout entier, constituer pour notre pays le point de départ d’un sursaut collectif en faveur de la concorde nationale et du vivre-ensemble.



À cet égard, je voudrais suggérer à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, d’inviter l’ensemble des forces vives de la Nation, sans distinction d’obédience sociale ou politique, à se rassembler autour du Chef de l’État afin d’accueillir et de rendre un hommage solennel à nos vaillants Lions.



Qu’Allah continue de bénir le Sénégal, aujourd’hui et pour l’éternité.



Me Madické NIANG