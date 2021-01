Gambie: Nouvelle saisie de cocaïne et de haschisch, la DLEAG arrête plusieurs individus

Selon un communiqué parvenu à Atlanticactu.com, les agents de la DLEAG de West Coast, Kombo North Divisional Command ont réussi à saisir d’énormes quantités de résine de cannabis (haschich), respectivement à l’ancienne Yundum et à Brusbi Phase one. Cette saisie qui s’est produite après 48 heures d’opération d’infiltration, sera suivie par une autre saisie de cinq cent deux (502) blocs pesant 225 kg 760 g de haschich. Des quantités de saisie sans précédent dans l’histoire de l’agence.



Relatant le film de cette opération, « le sieur Ebrima Bittaye qui était en compagnie d’Ousman Kanteh, a été arrêté avec huit (8) blocs qu’il était venu chercher dans l’un des camions garés dans une propriété située à Old Yundum. Par la suite, des agents ont découvert trois cent quatre-vingt seize (396) blocs dissimulés dans onze (11) palettes en bois dans un camion Scania vert avec le numéro d’immatriculation KM 7989 C stationné dans la même propriété. En approfondissant les investigations, les agents ont récupéré quatre-vingt dix huit (98) blocs dans une résidence à Brusbi Phase un ».



« Les enquêtes initiales ont lié une personne sur qui pèse de forts soupçons mais qui a fui notre juridiction. L’OCRTIS, notre homologue sénégalais, l’a finalement interpellé à Dakar quelques jours plus tard avant de nous le remettre », nous confie Aladje Susso.



Si l’un des supposés propriétaires de la drogue a été arrêté à Dakar par l’Ocrtis, la DLEAG est toujours à la recherche de trois individus, dont les identités sont inconnues pour le moment.



« Avant cette saisie historique, l’équipe d’opérations spéciales du DLEAG a saisi vingt-six (26) blocs de résine de cannabis (haschisch), pesant 12 kg 150 g à la résidence d’un certain M. Bai Modou Njie. M. Njie est un Gambien, résident de TAF Brufut Gardens, le mardi dernier. De même, des agents ont récupéré un pistolet avec cinq balles réelles sur le susnommé . Les premières conclusions ont révélé que le haschisch saisi au domicile de M. Njie provenait de la même saisie de haschisch.



Pour le moment, l’enquête sur l’affaire se poursuit tandis que M. Ousman Kanteh âgé de 30 ans, M. Sedia Ndow et M. Ebrima Bittaye trouvés dans la propriété à Brufut, aident les agents dans les enquêtes. »











Amsatou Barrow atlantisactu