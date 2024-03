Gambie : l’ancien ministre de l’Intérieur Ousman Sonko risque la perpétuité

L’ancien ministre de l’Intérieur gambien Ousman Sonko risque de passer tout le restant de sa vie en prison. Poursuivis pour crime contre l’humanité, enlèvement et exécutions extrajudiciaires qu’il a commis sous le régime de l’ancien président en exil Yahya Jammeh, la procureure de France a requis ce lundi 04 mars 2024 la perpétuité contre lui.





À cet effet, lors de ses réquisitoires, la représentante du ministère public a fait savoir que l’ancien ministre de l’Intérieur a joué un rôle de premier plan dans le système criminel de répression mise en place par la dictature, et ce, dès le départ. « C’était un confident de l’ancien président Yahya Jammeh. Il était totalement au courant qu’il réalisait, sa vision, avec une attaque large et systématique contre les civils », a soutenu la parquetière pour la plaidoirie des avocats de la défense.



















































dakaractu