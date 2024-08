Gaspillage de l’énergie : Sonko prend de fortes décisions en interdisant, entre autres, les TV dans les bureaux, sauf…

Le Premier Ministre, Ousmane SONKO, a présidé aujourd’hui une réunion interministérielle dédiée à l’économie d’énergie, marquée par l’adoption de nouvelles directives visant à optimiser la gestion énergétique au sein de l’administration publique. Parmi les mesures phares, l’interdiction des télévisions dans les bureaux, à l’exception de ceux des Directeurs généraux et des espaces communs, a été annoncée, illustrant la détermination du gouvernement à réduire les coûts énergétiques.



Directives Immédiates et Organisationnelles

Les directives incluent l’installation de technologies d’efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs, facilitée par une note circulaire. Chaque grande administration devra désormais désigner un gestionnaire de l’énergie, qui informera l’Agence pour l’Économie et la Maîtrise de l’Énergie (AEME) et résiliera les abonnements d’électricité en cas de déménagement. Un réseau national de gestionnaires de l’énergie sera mis en place pour coordonner la gestion des 9 000 abonnements d’électricité de l’État.



De plus, les municipalités collaboreront avec l’AEME et la Société Nationale d’Électricité du Sénégal (SENELEC) pour améliorer la gestion de l’éclairage public. Un audit énergétique sera également effectué dans les ambassades et leurs dépendances afin d’identifier les potentiels d’économie d’énergie.



Initiatives à Moyen Terme et Investissements

Sur le moyen terme, des projets de construction d’édifices publics devront intégrer dès leur conception des clauses d’efficacité énergétique. Une étude sera conduite pour sélectionner les bâtiments à inclure dans un programme d’urgence de conversion à l’énergie solaire. Les programmes scolaires seront enrichis de modules sur l’économie d’énergie, et des plans spécifiques seront élaborés pour les universités ainsi que pour les infrastructures culturelles. Un financement de près de 60 milliards de FCFA sera mobilisé pour soutenir le programme d’éclairage public efficace de l’AEME.



Mesures Complémentaires Spécifiques

En complément de ces mesures, d’autres directives ont été émises pour réduire la consommation d’énergie au quotidien dans les administrations :



Aménagement d’espaces dédiés : Installation d’imprimantes réseaux centralisées dans des pools de secrétariat au lieu d’imprimantes individuelles dans chaque bureau.



Parties communes pour commodités : Création de zones communes pour héberger des équipements tels que réfrigérateurs, machines à café, et micro-ondes, remplaçant ainsi les dotations individuelles.



Limitation des appareils de télévision : Interdiction des télévisions dans les bureaux, à l’exception de ceux des Directeurs généraux, des directeurs, et des espaces communs tels que les salles de réunion.



Harmonisation des dotations : Distribution stricte d’appareils de télévision et d’abonnements à des chaînes payantes.



Normes d’ameublement : Harmonisation et respect des normes d’ameublement des bureaux selon le niveau de responsabilité, avec une préférence pour le mobilier national.



Respect des normes de comptabilité : Application rigoureuse des dispositions du décret n°2018-842 du 9 mai 2018 relatif à la comptabilité des matières.



Promotion des réunions à distance : Encouragement des visioconférences pour les réunions interadministratives ne nécessitant pas de traitement en personne, notamment pour les dossiers non sensibles.





















































































senego