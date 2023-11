Gestion des Inondations 2023 : Les députés satisfaits du travail de l’ONAS

Lors du Projet de budget du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, la majorité des députés ont salué le travail de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), pour la gestion des inondations en 2023 sans le déclenchement du Plan Orsec. Le député Bara Gaye, de l’opposition, a salué les progrès de la structure : « je félicite les Directeurs Mamadou Mamour Diallo de l’ONAS et Madické Cissé de la DPGI. Ils nous ont permis de ne pas vivre les émeutes de l’eau. Cette année, nous n’avons pas connu d’inondations comme les années précédentes. Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, je voudrais féliciter le Ministre Issakha Diop pour l’excellent travail effectué durant les opérations pré-hivernage », a encore indiqué le parlementaire, représentant la commune de Yeumbeul-Sud.



Le député de BBY, Abdou Mbow de renchérir en ces termes : « Monsieur le Ministre des efforts ont été faits dans le domaine de l’assainissement. Ces efforts sont visibles. Cette année, nous n’avons pas déclenché le Plan Orsec. Depuis qu’il est à la tête de cette institution, il ne cesse de montrer que c’est un travailleur et un homme dynamique. Ces efforts montrent que l’assainissement est une sur-priorité du chef de l’État. »



Abondant dans le même sens, le député Matar Diop de louer les efforts du directeur général de l’Onas, durant le Grand Magal de Touba. « C’est grâce à Mamadou Mamour Diallo que je connais l’ONAS. Durant le Magal, l’ONAS a mobilisé plusieurs motopompes pour évacuer de l’eau. Mais il faut reconnaître que durant cette période, il a beaucoup plu à Touba y compris le jour du Magal. Le gouvernement a beaucoup fait à Touba en matière d’assainissement. Nous devons reconnaître que Touba est une grande ville. »



Rappelons que le Projet de budget du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement pour l’exercice 2024 est arrêté à la somme 236.135.864.995 FCFA, dont les 71.054.254.601 F CFA sont réservés à l’assainissement et la gestion des eaux pluviales...















































dakaractu