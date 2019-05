Gokhou-Mbathie : Cinq pêcheurs portés disparus

À Saint-Louis, précisément à Gokhou-Mbathie, cinq pêcheurs sont portés disparus. Depuis six jours, leurs familles sont sans nouvelles.

Après des recherches, celles-ci ont pu retrouver la pirogue et quelques effets personnels des pêcheurs disparus en mer. Aucune autre trace des occupants de l'embarcation.

«On les attendait à mardi, mais jusqu’à samedi on ne les a pas vus. Les conditions dans lesquelles on a trouvé la pirogue n’augure rien de bon», rapporte Ibrahima Ndiaye, porte-parole des pêcheurs de Saint Louis, qui invite l’Etat à leur venir en aide.