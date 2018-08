Grâce de Karim Wade : Souleymane Ndené Ndiaye aurait-il menti ?

La dernière sortie de Souleymane Ndéné Ndiaye semble ne pas tenir la route et celle-ci n’a pas échappé aux défenseurs de Abdoulaye Wade qui ont très vite souligné ce qui s’apparente à des propos gratuits. Avançant que Macky Sall hésitait à gracier parce que pensant que le pourvoi en cassation annihilait cette possibilité, l’ancien PM semble s’être emmêlé les pinceaux. Lors d’une conférence de presse à Dakar, Souleymane Ndéné Ndiaye a révélé que « quand Macky Sall me décorait, nous sommes restés longtemps à l’écart pour discuter de cette affaire. Je lui ai demandé de gracier Karim Wade. Il m’a dit que Karim a fait un pourvoi en Cassation. Je lui ai fait comprendre que la Constitution n’a, en aucun moment, dit que la personne qui fait un pourvoi en Cassation n’a pas droit à une grâce présidentielle. Il m’a dit qu’il y réfléchirai ». Des allégations contestées par les partisans de Maitre Abdoulaye Wade dont l’argumentaire est le suivant : « Karim Wade a été condamné par la CREI le 23 Mars 2015, Souleymane Ndene Ndiaye a reçu une décoration dans l’Ordre National des mains du Président Macky SALL le 30 Mars 2015; Karim ne s’était pas encore pourvu en Cassation. Ses avocats ont reçu la signification de l’Arrêt de la CREI le 17 Avril 2015 et ont déposé le Pourvoi en cassation au niveau de la Cour Suprême le 18 Mai 2015″. Un démenti argumenté qui fait que le débat est loin de connaître son épilogue. Pourquoi une telle sortie de Souleymane Ndéné Ndiaye ? Que cherche-t-il à prouver ? Si ses propos n’ont nul fondement, pourquoi Macky Sall le garderait toujours auprès de lui ?