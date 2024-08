Grand Magal de Touba : 54 accidents de la circulation ont été enregistrés dont 2 morts et 27 blessés (police nationale)

La police nationale a fait son bilan deux jours après la 100ème édition du Grand Magal de Touba. Dans le cadre de la circulation routière, 2.956 pièces afférentes à la conduite des véhicules ont été saisies. 358 véhicules mis en fourrière et 221 motos immobilisées dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière. Cinquante-quatre (54) accidents de la circulation ont été constatés dont, vingt-sept (27) avec blessures corporels, vingt-cinq (25) avec dégâts matériels et deux (02) mortels. Trente-trois (33) enfants égarés ont été retrouvés ou recueillis, dont douze (12) parmi eux remis à leur famille et dix-huit (18), au service de l’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO).





Sur le volet des consultations médicales gratuites initiées cette année par le service de santé de la Police nationale, la police informe que cent cinquante-huit (158) consultations ont été enregistrées avec deux (2) malades évacués.



































































































