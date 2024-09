[Grand-Reportage] Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou: les cicatrices, les indices accablants et l'enfer de leurs proches...

La pilule est encore dure à avaler. Il y a deux ans, disparaissaient les militaires Fulbert Sambou et Didier Badji, dans des conditions non encore élucidées.





Depuis lors, leurs proches réclament justice en vain. Et l'épouse de Didier Badji s'est prêté à cet exercice jusqu'à sa mort en février 2022 à Paris.



Et pourtant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Selon les confidences, les familles Sambou et Badji ont vécu une situation infernale de novembre 2022 à mars 2024 et pas seulement...



Insécurité, menaces, stigmatisation, mépris... bref une anxiété totale. Les détails dans la vidéo ci-dessous.







































