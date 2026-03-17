Grand-Yoff : le Commissariat démantèle une bande d’agresseurs à la machette

Une opération de sécurisation nocturne menée par le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a permis de mettre fin aux agissements d’un redoutable gang. Trois individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’armes blanches et détention de stupéfiants, selon un communiqué de la Police.



Tout s’est joué dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. Aux environs de deux heures du matin, un automobiliste et sa nièce, encore sous le choc, se sont présentés d’urgence au poste de police.





Une agression violente en pleine nuit



Les victimes ont rapporté avoir été prises pour cibles par un groupe de jeunes particulièrement agressifs alors qu’ils étaient stationnés à proximité de l’école Mor Fall.



Sous la menace de machettes, les assaillants ont instauré un climat de terreur pour s’emparer d’un téléphone de luxe, un iPhone 13 Pro appartenant à la jeune femme, avant de se fondre dans l’obscurité des ruelles de Grand-Yoff.



Dès le signalement, la Brigade de Recherches a activé une patrouille en civil pour un bouclage stratégique du secteur, emmenant les victimes à bord pour une identification en temps réel.



Dans une ruelle adjacente au lieu du crime, trois suspects ont été formellement reconnus par les victimes. Les policiers ont procédé à leur interpellation immédiate.



Aveux, drogue et complice en fuite



Lors des interrogatoires dans les locaux du commissariat, les langues ont commencé à se délier.



Deux des mis en cause ont avoué leur participation à l’agression. Ils ont révélé que le téléphone volé avait été remis à un quatrième acolyte, actuellement en fuite, chargé de l’écouler sur le marché noir.



Le troisième individu, bien que formellement identifié par les plaignants, persiste pour l’instant dans la dénégation.



La fouille corporelle a aggravé le cas des suspects, les policiers ayant découvert trois cornets de chanvre indien en leur possession. Les trois individus sont actuellement en position de garde à vue.









































Walf