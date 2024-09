Grosse perte pour Youssou Ndour et le Super Étoile

Dakarposte a appris que l'impresario du Super Étoile est décédé.

En effet, Gaston Madeira a tiré sa révérence.



Abattu, Youssou Ndour a réagi " Gaston Etienne MADEIRA, Band Manager de mon groupe le Super Étoile. Un précieux collaborateur vient de nous quitter ! Je l’ai toujours apprécié pour son professionnalisme, sa rigueur et sa loyauté . Sa générosité et son esprit fédérateur ont souvent facilité nos tournées artistiques. Gaston est une très grande perte pour le monde de la culture . Je te suis reconnaissant. Repose en Paix très Cher!! "



Toute la rédaction de Dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à Youssou Ndour, à la fratrie éplorée du défunt et à l'ensemble du Super Étoile.



Que son âme repose en paix !