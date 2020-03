Guéguerre à l’Apr : « Le PR m’a fait confiance (...) Je continuerai à faire de la politique tant qu’il me le demandera » (Amadou Ba)

Le ministre des affaires étrangères, Amadou Ba, par ailleurs, responsable politique aux Parcelles Assainies n’est pas resté insensible à la guéguerre qui mine ces derniers jours la coordination Apr des Parcelles Assainies. Interpellé par Dakaractu, Amadou Ba a condamné fermement les actes qu’il juge d’une autre époque et clarifie.

‘’Nous avons quelques problèmes internes que nous réglerons. Nous sommes tous de la même famille. Il y’a quelques militants qui ne sont pas contents et nous les recevrons pour trouver des solutions’’, a souligné le ministre. Relancé sur son exclusion du parti, Amadou Ba rétorquera à qui veut l’entendre ces propos. ‘’Le Président de la République m’a fait confiance et m’a demandé de faire de la politique et je continuerai à faire de la politique tant qu’il me le demandera’’. Sous ce rapport, il a soutenu que ‘’dans tout parti, il peut y avoir des frustrations ça et là, justifiées ou pas. Nous tenterons, maintenant, d’apporter des éléments de solution’’, a-t-il conclu.