Guerre Commerciale : L'ambassadeur de Chine au Sénégal assène ses vérités à Trump

L'ambassadeur de la République populaire de la Chine au Sénégal s'est exprimé sur le bras de fer commercial qui oppose son pays aux Usa depuis quelques mois. Un bras de fer déclenché par la décision prise par le Président Trump d'instaurer des droits de douane à plusieurs produits chinois entrant aux Usa. Et sur ce point, son excellence Zhang Xu s'est voulu très clair.



"On contre-attaquera tant que…"

"Toute pression unilatérale est inutile. Sur ce point il ne faut pas se faire d'illusions. Tant que ses intérêts sont traités de manière injuste, la Chine Contre-attaquera certainement. Nous avons déjà communiqué les informations concernées à l'Omc et nous sommes déterminés, ensemble avec le reste du monde, le système du libre-échange du commence multilatéral", a averti le diplomate chinois. Il animait une conférence de presse sur la future visite du Président Xi Jinping au Sénégal.



Zhhang Xun a assuré que son pays ne souhaite pas voir ses divergences avec les Usa "devenir un conflit ou une confrontation encore moins une guerre commerciale". Car, cela n'apporterait aucun bénéficie aux différentes parties. C'est pourquoi, depuis le début, la Chine a fait de son mieux pour que les parties concernées puissent adopter une attitude objective sur le processus de la mondialisation y compris les difficultés qui surgissent et bien gérer les divergences commerciales, dit-il.



"Mais, des actions erronées, unilatérales de la partie américaine ont violé sans scrupule les règles de l'Organisation mondiale du commerce portant atteinte à l'ordre mondial du commerce provoquant des turbulences sur le marché international et entraveront la reprise de l'économie mondiale", regrette-t-il. Le diplomate souligne cependant, que grand nombre de multinationales et de Pme seront affectées par cette affaire et beaucoup de secteurs et le public américain, ont pris conscience que leurs intérêts seront durement touchés.