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Guerre en Iran : le haut fonctionnaire américain chargé de la lutte contre le terrorisme démissionne

Rédigé par Dakarposte le Mardi 17 Mars 2026 à 20:45 modifié le Mardi 17 Mars 2026 - 21:46

En tant que chef du Centre national de lutte contre le terrorisme, Joe Kent était responsable d'une agence chargée d'analyser et de détecter les menaces terroristes.


Guerre en Iran : le haut fonctionnaire américain chargé de la lutte contre le terrorisme démissionne
Joe Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, a annoncé sa démission mardi, faisant part de ses inquiétudes quant à la justification des frappes militaires en Iran et déclarant qu'il ne pouvait pas, en toute conscience, soutenir la guerre.

Joe Kent, ancien candidat politique, a été confirmé à son poste en juillet dernier par 52 voix contre 44. En tant que directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, il était responsable d'une agence chargée d'analyser et de détecter les menaces terroristes.

Sa démission reflète le malaise au sein de la base du président américain Donald Trump au sujet de la guerre et montre que les questions sur la justification de l'utilisation de la force en Iran s'étendent à au moins un membre haut placé de l'administration républicaine de Trump.

Le changement de personnel dans l'un des principaux bureaux de lutte contre le terrorisme du pays intervient dans un contexte de préoccupations accrues concernant le terrorisme sur le territoire national, à la suite des attentats perpétrés la semaine dernière dans une synagogue du Michigan et dans une université de Virginie.


La décision du haut fonctionnaire de démissionner a été motivée par la justification des frappes sur l'Iran, ou ce qu'il a qualifié d'absence de justification, a-t-il écrit dans sa lettre de démission.

Donald Trump a avancé des raisons changeantes pour justifier les frappes et a réfuté les affirmations selon lesquelles Israël aurait forcé les États-Unis à agir.

Lors d'un échange avec des journalistes dans le bureau ovale mardi, le président américain a déclaré qu'il avait toujours pensé que Kent était "faible en matière de sécurité" et que si quelqu'un dans son administration ne pensait pas que l'Iran était une menace, "nous ne voulons pas de ces gens-là".

"Ce ne sont pas des gens intelligents, ou ils ne sont pas des gens avisés", a déclaré Trump. "L'Iran était une menace énorme."


Un porte-parole du directeur du renseignement national, Tulsi Gabbard, n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant la démission de Joe Kent.

Les démocrates se sont fortement opposés à la confirmation du haut fonctionnaire, soulignant ses liens passés avec des personnalités d'extrême droite et des théories du complot. Toutefois, à la suite de la démission de Joe Kent, le sénateur Mark Warner de Virginie, principal membre démocrate de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré que les préoccupations de Joe Kent au sujet de la guerre en Iran étaient justifiées.

"Je ne suis pas du tout d'accord avec nombre des positions qu'il a adoptées au fil des ans, en particulier celles qui risquent de politiser notre communauté du renseignement", a déclaré Mark Warner.

"Mais sur ce point, il a raison : Il n'y avait aucune preuve crédible d'une menace imminente de la part de l'Iran qui justifierait que les États-Unis se précipitent dans une autre guerre de choix au Moyen-Orient".

Interrogé sur sa démission lors d'une conférence de presse mardi, Johnson a réfuté les affirmations de Joe Kent selon lesquelles l'Iran ne représentait pas une menace imminente.


"J'ai eu droit à tous les briefings. Nous avons tous compris qu'il y avait clairement une menace imminente du fait que l'Iran était très proche de l'enrichissement de sa capacité nucléaire et qu'il construisait des missiles à un rythme que personne dans la région ne pouvait suivre", a déclaré Johnson.

Johnson s'est dit convaincu que si M. Trump avait attendu, "il y aurait eu des pertes massives d'Américains, de membres des forces armées et d'autres personnes, et notre installation aurait été gravement endommagée".




Un départ qui intervient dans un contexte d'inquiétude accrue face au terrorisme



Joe Kent quitte l'administration Trump alors que trois actes de violence récents ont suscité des inquiétudes quant aux menaces qui pèsent sur le pays.

À New York, deux hommes qui, selon les autorités fédérales, ont été inspirés par le groupe État islamique, ont apporté de puissantes bombes artisanales lors d'une manifestation d'extrême droite devant le manoir du maire.

Dans le Michigan, un Libanais naturalisé a foncé avec son véhicule sur une synagogue, où la sécurité lui a tiré dessus avant qu'il ne se tue par balle.

En Virginie, un homme précédemment emprisonné pour terrorisme a été entendu en train de crier "Allahu akbar", une expression arabe signifiant "Dieu est le plus grand", avant d'ouvrir le feu dans une salle de classe universitaire, une attaque qui, selon les autorités, a pris fin lorsqu'il a été tué par des étudiants.


Tulsi Gabbard, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, et le directeur du FBI, Kash Patel, doivent témoigner devant les parlementaires dans le courant de la semaine au sujet des menaces qui pèsent sur les États-Unis, lors d'une audition annuelle qui, cette année, devrait être marquée par des questions sur la guerre en Iran.



Ancienne députée d'Hawaï, Tulsi Gabbard a déjà critiqué par le passé l'idée d'une attaque militaire contre l'Iran. Il y a six ans, elle avait déclaré qu'"une guerre totale avec l'Iran ferait passer les guerres que nous avons connues en Irak et en Afghanistan pour un simple pique-nique".

Le bureau de Tulsi Gabbard n'a pas répondu lorsqu'on lui a demandé si elle soutenait les frappes, et elle n'a pas parlé de l'Iran sur ses comptes de médias sociaux depuis le début des frappes le mois dernier.

Une figure populaire parmi les partisans de Trump

Les antécédents militaires de Joe Kent et son histoire personnelle de perte et de sacrifice ont fait de lui une figure de proue en matière de sécurité nationale parmi les partisans de Donald Trump.

Avant d'entrer dans l'administration de Donald Trump, Joe Kent a mené deux campagnes infructueuses pour le Congrès dans l'État de Washington.

Il a également servi dans l'armée et a participé à 11 déploiements en tant que Béret vert avant de prendre sa retraite des forces spéciales pour rejoindre la CIA.

Il a également vécu une tragédie : sa femme, Shannon, une cryptologue de la marine, a été tuée par un kamikaze en 2019 alors qu'elle combattait le soi-disant groupe État islamique en Syrie, le laissant élever seul leurs deux jeunes fils. Kent, 45 ans, s'est depuis remarié.




Lors du retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan en 2021, Joseph Kent a critiqué ce qu'il a qualifié de désir malavisé de construction d'une nation de la part de certains à Washington.

"Cela témoigne de notre orgueil démesuré", a déclaré Joe Kent aux journalistes lors de sa campagne pour le Congrès. "Le fait que nous n'ayons pas tiré de leçons de tout cela montre simplement qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent et font carrière à l'autre bout de la chaîne. Ils l'ont fait sur le dos et les cadavres des soldats américains".

Au cours de sa campagne électorale de 2022, Kent a rémunéré Graham Jorgensen, membre du groupe militaire d'extrême droite Proud Boys, pour des travaux de conseil. Il a également travaillé en étroite collaboration avec Joey Gibson, fondateur du groupe nationaliste chrétien Patriot Prayer, et s'est attiré le soutien de diverses personnalités d'extrême droite.

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