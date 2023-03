Guerre en Ukraine : un avion de chasse russe accusé d'avoir percuté un drone américain

Deux avions de chasse de l'armée russe, des Su-27, seraient responsables de la destruction d'un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, une zone très surveillée par l'Otan depuis le début de la guerre en Ukraine, a annoncé l'armée américaine.



"Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9", a précisé le général James Hecker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique.



Washington a aussitôt dénoncé un acte "irréfléchi" des Russes, selon la Maison Blanche.





L'armée russe a démenti avoir causé la chute du drone.



John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a noté qu'il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais il ajouté que cet incident était "unique", notamment parce qu'il a abouti à la perte du Reaper.





Selon le commandement de l'armée américaine en Europe (USEUCOM), lors d'une mission de "routine", deux avions de combat russes Su-27 Flanker auraient repéré le drone. Ils auraient d'abord déversé du carburant, puis seraient entrés en collision avec le drone américain opérant dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire aujourd'hui, provoquant le crash du drone.



L'armée américaine indique que "cet incident fait suite à une série d'actions dangereuses commises par des pilotes russes lors d'interactions avec des aéronefs américains et alliés dans l'espace aérien international, y compris au-dessus de la mer Noire".





Signe que l'incident est à ce stade sous contrôle, l'USEUCOM se contente dans son communiqué de recommander aux pilotes russes de mener leurs opérations de manière professionnelle et en sécurité.



L'armée américaine indique par ailleurs qu'elle continuera, avec ses alliés, à mener des opérations dans l'espace aérien international.



Le département d'Etat américain a "l'intention de contacter des responsables russes et de leur communiquer directement notre préoccupation", a encore dit John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale.



"Si le message que (les Russes) veulent envoyer est de nous dissuader de voler et d'opérer dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire, alors ce message sera un échec, parce que cela n'arrivera pas", a-t-il affirmé.



"La mer Noire n'appartient pas à une nation en particulier et nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité nationale dans cette partie du monde", a insisté le porte-parole.