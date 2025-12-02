Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Guinée-Bissau: la junte et la Cédéao jettent les bases d’un dialogue, l’opposant Fernando Dias s’exile finalement au…Nigéria !

Rédigé par Dakarposte le Mardi 2 Décembre 2025 à 08:35 modifié le Mardi 2 Décembre 2025 - 13:36

Sept jours après l'annonce de la prise de pouvoir par le Haut Commandement militaire en Guinée-Bissau, la capitale a accueilli ce lundi 1ᵉʳ décembre une mission de haut niveau de la Cédéao chargée de la médiation avec les autorités de transition dans la crise politique. L'arrivée de cette mission était très attendue, et l'absence du président du Cap-Vert a été remarquée, celui-ci ayant décidé de se tenir à l'écart du processus en raison des « relations historiques qui unissent les deux pays ». Lors d'un point de presse commun, les deux parties se sont accordées pour qualifier leurs échanges de « fructueux ». Le Nigeria annonce accorder l'asile politique à l'opposant de Guinée-Bissau Fernando Dias.


Guinée-Bissau: la junte et la Cédéao jettent les bases d’un dialogue, l’opposant Fernando Dias s’exile finalement au…Nigéria !
En Guinée Bissau, la réunion a duré environ trois heures. Les membres du Haut Commandement militaire, conduits par le président de transition, le général Horta N'Tam, se sont réunis dans le bâtiment principal jouxtant le palais présidentiel, en présence de la délégation de la Cédéao. Une réunion qui s'est tenue à huis clos. Les journalistes ont été priés de quitter les lieux et de ne revenir qu'après la fin de la réunion.
Parmi les membres de la délégation de la Cédéao figuraient notamment le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, également président en exercice de l'organisation, le Représentant spécial des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest, Leonardo Simão, ainsi que le président de la Commission de la Cédéao, Omar Aliou Touré.
L'absence des représentants du Sénégal, du Togo et du Cap-Vert a été remarquée ; ces pays devaient initialement être représentés par leurs chefs d'État respectifs. Ce n'est que ce lundi matin que l'on a appris leur absence. L'absence la plus surprenante est celle du président capverdien, José Maria Neves, qui a déclaré ce matin avoir décidé de se retirer de la mission en raison des « relations historiques qui unissent les deux pays », ainsi que pour des raisons de cohérence et d'efficacité de ce processus de médiation, sans fournir d'explications supplémentaires.
À Bissau, l'absence du Cap-Vert est perçue avec une certaine déception, ce pays étant considéré par beaucoup comme un « pays frère ».
Discussions en cours pour un retour à l'ordre constitutionnel
À l’issue de la rencontre entre la délégation de l’instance régionale dirigée son président en exercice le Sierra-Leonais Julius Maada Bio et les militaires putschistes, un point de presse commun s’est tenu où les deux parties se sont accordées pour qualifier leurs échanges de « fructueux ».
À la sortie de la réunion, le chef de la diplomatie sierra-léonaise s'est exprimé en premier au nom de la délégation de la Cédéao. Alhadji Timothy Kaba a réaffirmé que l'organisation condamne la prise de pouvoir par les militaires et a appelé au rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel, et notamment la reprise du processus électoral.
En face, les militaires ont de nouveau justifié leur prise de pouvoir pour « préserver l’ordre et la sécurité », rappelle-t-il sobrement. Pour le gouvernement de transition, son homologue bissau-guinéen, nommé l’avant-veille, João Bernardo Vieira a qualifié la rencontre de très productive. Il a annoncé que la durée d'un an prévue pour la transition serait « soumise à l'organisation lors du sommet du 14 décembre à Abuja, au Nigeria », précisant qu'à partir de cette date, « les nouvelles autorités militaires établiront leur feuille de route ».
Interrogés sur l'annonce des résultats électoraux que les Bissau-Guinéens attendent toujours, les deux hommes ont soigneusement renvoyé la réponse à la prochaine réunion. La délégation a quitté le palais présidentiel pour rencontrer les responsables de la Commission nationale des élections, sans faire aucune déclaration à la presse.
L'un des porte-parole, en Europe, de Fernando Dias, qui restait caché après avoir revendiqué la victoire à la présidentielle, François Mendy a commenté à David Baché de RFI ce début de dialogue initié par la Cédéao à Bissau.
Enfin, sur la libération des personnalités politiques incarcérées, les autorités militaires ont pris des engagements pour que ce soit résolu, conclut le ministre. Le président de la Commission électorale nationale ainsi que cinq magistrats détenus depuis la prise de pouvoir par les militaires le 26 novembre, à la veille de la proclamation des résultats des élections présidentielle et législatives, ont été libérés. Mais de nombreuses autres personnes restent détenues en dehors de tout cadre légal et ne peuvent être défendues, car les activités judiciaires sont toujours suspendues dénonce Januário Correia, bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée Bissau interrogé par Catarina Falcao de la rédaction lusophone de RFI.
Le Nigeria annonce accorder l'asile politique à l'opposant Fernando Dias
Sollicité par RFI, le ministère nigérian des Affaires étrangères a confirmé lundi avoir répondu favorablement à la demande de Fernando Dias de l'accueillir sur son sol.
Fernando Dias, adversaire lors de la présidentielle du 23 novembre du président sortant Umaro Sissoco Embalo, avait revendiqué la victoire








Rfi

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747