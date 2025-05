Guinée-Conakry : la date des législatives et de la présidentielle fixée

Le Premier ministre guinéen Amadou Bah Oury a annoncé lundi depuis Abidjan que les législatives et la présidentielle en Guinée se tiendront en décembre 2025. «21 septembre 2025, le référendum constitutionnel sera organisé. Décembre 2025, à la fois l’élection présidentielle et les élections législatives», a déclaré Bah Oury, au terme du panel Investir en Guinée, lors du Africa CEO Forum qui se tient à Abidjan les 12 et 13 mai courant.



Le Premier ministre a également souligné les efforts en cours pour poser les bases d’un État moderne et mieux gouverné.





«Actuellement, la Guinée est mobilisée pour un processus d’enrôlement visant à permettre à chaque citoyen d’être inscrit à la fois dans le fichier d’état civil et, pour ceux en âge de voter, dans le fichier électoral. Cette opération est essentielle. Toute la population, ainsi que les autorités, sont engagées dans une vaste campagne de sensibilisation. C’est ce processus qui constitue le socle sur lequel reposeront l’ensemble de nos politiques publiques : état civil, fichier électoral, régimes sociaux unifiés, etc.», a-t-il déclaré.



Pour Amadou Bah Oury, cette initiative s’inscrit dans une logique de refondation de l’État guinéen. «Il s’agit de mettre en place les mécanismes d’une gouvernance prévisible, rationnelle et durable, loin de toute gestion conjoncturelle.»



Le général Mamadi Doumbouya, au pouvoir en Guinée depuis le coup d’Etat de 2021, avait promis à l’occasion de ses vœux du nouvel an que 2025 serait une «année électorale cruciale pour parachever le retour à l’ordre constitutionnel».



















































walf