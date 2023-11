Guinée : Doumbouya limoge le coordinateur des services de renseignement, d’autres officiers radiés

En Guinée, le président de la Transition Mamadi Doumbouya a démis de ses fonctions, le coordinateur des services de renseignement, Ansoumane Camus Camara. Le décret annonçant son limogeage a été rendu public hier mardi 14 novembre 2023. M. Camara a été remplacé par le Colonel Sékou Tidiane Camara.



Quatre officiers supérieurs radiés



Dans la même journée d’hier mardi, le président de la transition guinéenne a également radié des effectifs des forces armées, quatre officiers supérieurs. Il s’agit des Lieutenants Abass Touré et Sékou Mansaré, du Commandant Ibrahima Sory Sangaré et du Colonel de Marine Pépé Célestin Bilivogui. Ce dernier est porté disparu depuis quelques jours selon son avocat Me Salifou Beavogui.





L’officier supérieur aurait été embarqué par des gendarmes pour une destination inconnue mercredi dernier. Selon des sources concordantes, l’interpellation du Colonel Bilivogui serait liée à l’exfiltration de Dadis Camara, Tiegboro Camara, Blaise Gomou et Claude Pivi, de la Maison Centrale de Conakry début novembre.



Les forces de défense et de sécurité ont pu mettre la main sur les trois premiers. Le dernier, en l’occurrence Claude Pivi, est toujours en cavale.