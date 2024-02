Guinée : Le diplomate russe « convoqué » par les autorités suite à un commentaire sur la dissolution du Gouvernement…

Cette réaction n’a pas été visiblement du « goût » de Conakry qui a tenu à entendre l’ambassadeur de Russie en Guinée. Ce mercredi 21 février 2024, M. Alexey V. Popov s’est entretenu avec le Secrétaire Général du ministère des Affaires Étrangères, Kabélè Soumah sur cette lettre que son ambassade a publiée sur la dissolution du Gouvernement de Transition.



L’ambassadeur parle d’une incompréhension. « Nous avons discuté de cette annonce qui a été publiée par le site de mon ambassade. J’ai expliqué que c’était une incompréhension, une fausse traduction de ce qui a été publié. L’annonce a été publiée seulement en russe pour les citoyens russes », a déclaré le diplomate russe dont les propos ont été relayés par la RTG (radiotélévision guinéenne).



Alexey V. Popov assure que ce « malentendu » n’affectera pas les relations entre la Guinée et la Russie.



« Ce sont des excuses qui sont acceptées par la partie guinéenne et qui nous permettent d’avancer sereinement. La volonté des autorités au plus haut niveau est de donner le signal d’un pays apaisé, rassemblé pour mobiliser les investisseurs », a déclaré le Secrétaire Général du ministère des Affaires Étrangères.



A suivre…







































































































Africaguinee.com