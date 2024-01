Guy Marius Sagna : "Si Macky reporte l'élection, le 2 avril, il ne sera plus président"

Pour le député Guy Marius Sagna, il n'est pas question que l'on reporte la Présidentielle du 25 février prochain. Rappelant des propos du président Macky Sall, le parlementaire a promis "la mise en place d'un gouvernement parallèle", si jamais l'élection est reportée. "Si Macky reporte l'élection, le 2 avril, il ne sera plus président", a-t-il martelé devant l'hémicycle.



A l'occasion de l'examen du projet de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire en vue de faire la lumière sur les conditions de l'élimination de Karim Wade et d'autres candidats, Guy Marius Sagna a invité Macky Sall à "régler son problème avec Amadou Ba, s'il ne veut plus de lui" comme candidat.





























































seneweb