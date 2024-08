Guy Marius Sagna annonce une bonne nouvelle pour les enfants de Didier Badji

Bonne nouvelle pour les deux enfants du gendarme Didier Badji et de Daba Diouf. Dans un communiqué, Guy Marius Sagna informe que le consulat général de France à Dakar vient enfin de leur restituer leurs passeports qu'il détenait depuis le 21 août 2023.



"J'ai le plaisir et l'honneur de vous informer que le consulat général de France à Dakar a enfin rendu aujourd'hui aux deux enfants du gendarme Didier Badji et de Daba Diouf leurs passeports qui étaient avec le consulat depuis le 21 août 2023", a-t-il annoncé.



Selon le député, le consulat général de France à Dakar est pris en flagrant délit de mensonge. "Le consulat général de France à Dakar dit : 'Je vous informe que j'ai refusé de vous délivrer le visa sollicité au motif suivant : le regroupement familial relatif à votre demande de visa a été refusé par l'autorité préfectorale.'"



Or, d'après Guy Marius Sagna, en date du 20 septembre 2023, au nom du préfet des Yvelines, le directeur des Migrations écrivait à Daba Diouf Badji qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande par laquelle elle sollicite l'introduction en France de ses enfants.



Or, selon le parlementaire, le consulat général de France à Dakar s'est fourvoyé. "La question est que le consulat général de la France à Dakar a fait exprès de ne pas traiter à temps le dossier des enfants du gendarme disparu Didier et de son épouse Daba, et d'attendre jusqu'au 16 août 2024 pour répondre. Alors que la préfecture des Yvelines était favorable depuis le 20 septembre 2023 à la venue des deux enfants de Didier en France pour rejoindre leur mère Daba", explique Guy Marius Sagna.



D'où cette question de l'activiste : "Le consulat général de France à Dakar a-t-il été complice du régime de Macky Sall pour faire souffrir Daba Diouf la femme du gendarme Didier Badji ?"



Le leader de Frapp/France dégage de s'offusquer du fait que des "des millions d'Africains se voient par le même stratagème refuser le visa par le consulat de la France qui, cependant, accepte leur argent qui ne leur sera jamais restitué. Cela doit changer".



























