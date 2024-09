Guy Marius Sagna raconte son agression au Togo

Guy Marius Sagna, membre du parlement sénégalais dissous le 12 septembre dernier a été évacué ce dimanche dans une clinique après qu’il a été blessé au cours d’une rencontre politique à l’initiative de la Dynamique pour la Majorité du peuple (SMP), à Lomé, au Togo.



Dans une vidéo virale, on voit le parlementaire de la Cédéao dire à l’assistance qu’« Organiser cette rencontre était un défi et vous avez relevé ce défi». Le député a eu juste le temps d’ajouter qu’il était Africain et Togolais, invitant l’assemblée à chanter l’hymne national togolais avant que les choses ne partent de vrille. Des individus auraient fait irruption dans la salle et pris pour cible les organisateurs. C’est dans ces circonstances que le député, aperçu plus tard allongé sur un lit de clinique où il a été transporté, aurait été agressé. Il est injoignable.



« Les nervis m’ont frappé comme un ballon de football », a déclaré le député Guy Marius Sagna, agressé et blessé ce dimanche au Togo. Il assistait à une rencontre citoyenne avec le peuple togolais dans le cadre de sa mission parlementaire en marge de la session du parlement de la CEDEAO.







Lors de cette cérémonie, des individus, qu’il qualifie de nervis, ont surgi alors qu’il faisait son discours. « Les nervis m’ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé des chaises, nous ont bastonnées avec. Ils nous ont donné des coups-de-poing comme si nous étions des ballons de football. Ils n’ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise honorable kafoué, qui a l’âge de leur mère », déclaré le député sénégalais au sortir de son hospitalisation.





Guy Marius Sagna accuse le régime du président Faure Gnassingbé Eyadema d’être à l’origine de cette barbarie, sachant qu’il bénéficie de son immunité de député.



« Depuis quand rencontrer son représentant au parlement de la CEDEAO est un crime. Des gens du régime de Faure Eyadema ont payé des nervis pour venir bastonner, violenter, agresser et peut être même assassiner des Togolais, des députés à l’Assemblée nationale du Togo et au parlement de la CEDEAO. C’est extrêmement grave, parce que ça signifie que si on est capable d’agresser un député de la CEDEAO, qui a ses deux immunités, du Sénégal et de la CEDEAO alors qu’est-ce qu’on fait aux citoyens togolais », a-t-il déploré.



































































































