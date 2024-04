Hamidou Kassé témoigne sur l’ex PM : « Intellectuel confirmé, homme d’État rompu à l’exigence régalienne… »

L’ancien Ministre, Conseiller en Arts et Culture à la Présidence de la République, El Hadj Hamidou Kassé, a exprimé sa peine à la suite du rappel Dieu, ce 5 avril, de l’ancien PM et candidat à la présidentielle du 24 mars dernier.

« La mort de Mahammed Boun Abdallah Dionne nous dévaste », a expliqué Hamidou Kassé sur sa page X. Il a témoigné également de son sens du patriotisme.

« Intellectuel confirmé, homme d’État rompu à l’exigence régalienne, militant politique très soucieux des principes et des idées, énergique, compétent et pragmatique, Dionne a été un ami et frère affectueux. RIP », a écrit l’ancien Ministre, en Charge de la Communication à la Présidence de la République sous Macky Sall.

Mahammed Boun Abdallah Dionne avait été évacué dernièrement à Paris où il a rendu l’âme ce vendredi.





























































dakaractu