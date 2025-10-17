Haute Cour de Justice- La mise en accusation de Macky Sall se justifie !

C’est la directrice générale du Fonds Monétaire International qui l’affirme. Il existe bel et bien une dette cachée du Sénégal, malicieusement dissimulée par l’ancien régime dans le but évident de s’endetter davantage contre toute logique économique.

Après avoir reçu la délégation Sénégalaise en marge des réunions annuelles de l’institution, elle a confirmé l’existence d’une dette cachée qui a été mise en lumière par les nouvelles autorités.

Mme Kristalina Georgieva a notamment déclaré : ”Il y avait une dette cachée et les autorités l’ont mise en lumière. L’évaluation de la raison pour laquelle cela s’est produit, son ampleur et ce qu’il faut faire a pris un certain temps mais maintenant il y a de la clarté”.

Cela cloue le bec aux dirigeants de l’ancien régime, Macky Sall en premier qui contestaient l’existence de la dissimulation d’une bonne partie de la dette publique de notre pays.

La Directrice générale du FMI a ajouté qu’avec une bonne gestion, le Sénégal peut réaliser beaucoup de choses.

Mme Georgieva a salué la qualité de la délégation Sénégalaise et a reconnu avoir avec elle des discussions constructives sur ce qui pourraient être les objectifs d’un nouveau programme et comment s’y prendre.

Puis, elle a ajouté qu’une délégation du FMI viendra au Sénégal dès la fin des rencontres annuelles de l’institution afin de finaliser les détails d’un nouveau programme.

Maintenant que les choses sont claires, il n’y a plus aucune raison pour poursuivre Macky Sall et tous ses complices -facilement identifiables- devant la Haute cour de justice pour haute trahison. Car, cacher la dette publique d’un pays pour continuer à l’endetter sans aucune raison économique valable relève de la haute trahison. Si le FMI, par la voix de son autorité le plus haut placé n’avait pas confirmé l’existence de la dette cachée, la polémique aurait continué à enfler. Maintenant ,cette polémique a fait pschitt comme un ballon de baudruche.

Reste à savoir si les « aperistes » vont trouver de nouveaux faux fuyants pour protéger celui qui les a enrichis indûment.

Ce n’est pas un scandale de plus, c’est le scandale du siècle. Car, c’est la première fois dans l’histoire du monde qu’un pays est accablé pour avoir dissimulé sa dette publique dans le but de s’endetter encore plus au risque de ne pas pouvoir respecter ses engagements.

C’est très grave et le duo Diomaye-Sonko doit dire aux Sénégalais ce qu’il compte faire après cette confirmation sans équivoque de l’institution financière internationale. Le responsable de cette forfaiture, Macky Sall en l’occurrence sera-t-il puni pour cette trahison ? Ou alors cette affaire sera – t-elle passée par pertes et profits ? Dans ce cas les nouvelles autorités auront renié leur parole et trahi leurs électeurs.