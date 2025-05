Haute Cour de justice : L’accusateur d’Ismaila Madior Fall envoyé en prison, l’ancien ministre entendu, ce mardi

Cheikh Guèye et Mohamed Anas El Bachir Wane, respectivement l’un des plaignants et l’ex-directeur des Constructions du ministère de la Justice, ont été déférés ce lundi devant le parquet de Pikine.



À l’issue de leur audition, ils ont été placés sous mandat de dépôt pour escroquerie sur les deniers publics, corruption, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.



Cette affaire, qui implique de lourdes accusations contre l’ancien ministre de la Justice, connaît donc un nouveau tournant.



Ismaila Madior Fall est attendu demain devant la Commission d’instruction de la Haute cour de justice pour son audition.







































Le Soleil