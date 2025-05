Lat Diop au cœur d’une nouvelle affaire : une dénonciation sur un appartement de 500 millions FCFA

L’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Lat Diop, fait face à une nouvelle procédure judiciaire. Selon Seneweb, il a été extrait de sa cellule à la prison de Rebeuss ce lundi 19 mai 2025 et conduit à la Division des investigations criminelles (DIC) pour une audition. Cette affaire découle d’une dénonciation déposée par un certain Paul Ndong auprès du procureur de la République financier, concernant l’achat présumé d’un appartement aux Almadies, d’une valeur de 500 millions FCFA. Le parquet financier a confié l’enquête à la DIC.



Lors de son audition, Lat Diop a nié toute implication personnelle dans l'achat de cet appartement. Il a affirmé n'avoir agi qu'en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un ami. Selon ses déclarations, cet ami, faute de moyens suffisants, a vendu un autre appartement via un notaire, qui a ensuite émis un chèque pour l'acompte. La transaction n'a finalement pas abouti. Lat Diop a insisté sur le caractère privé de l'affaire, précisant que ni son argent ni celui de la Lonase n'ont été utilisés pour l'acompte, ce dernier provenant de la vente de l'appartement de son ami.























































seneweb