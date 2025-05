LE SÉNÉGAL ACTERA LA FIN DES BASES MILITAIRES ÉTRANGÈRES SUR SON SOL D’ICI JUILLET, ANNONCE OUSMANE SONKO

Dans un entretien accordé à la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), en marge de sa visite officielle à Ouagadougou, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé : le retrait définitif de toutes les bases militaires étrangères présentes sur le territoire sénégalais, avec une échéance fixée à juillet 2025.



« Le Sénégal n’aura plus, sur son sol, de base militaire étrangère… Nous avons notifié à tous les pays qui en avaient une au Sénégal de retirer leurs troupes. Le processus prendra fin d’ici juillet », a déclaré Ousmane Sonko, soulignant une volonté claire de renforcer la souveraineté nationale.



Cette décision s’inscrit dans une nouvelle orientation diplomatique du Sénégal, qui affirme désormais son indépendance stratégique tout en restant ouvert à des formes de coopération. « Nous sommes ouverts pour un partenariat avec le reste du monde, mais qu’il soit juste, équilibré et gagnant-gagnant pour les deux parties », a précisé le Premier ministre.



Cette déclaration intervient dans un contexte régional marqué par un repositionnement de plusieurs États ouest-africains face à la présence militaire étrangère, notamment en lien avec les dynamiques de sécurité, de souveraineté et de réaffirmation des intérêts africains.



Au Sénégal, cette annonce fait suite à plusieurs gestes concrets, comme la restitution progressive des emprises militaires françaises depuis le début de l’année, dont celle du quartier Contre-Amiral Protet, située sur le port de Dakar, remise aux autorités sénégalaises le 15 mai dernier.













































Rts