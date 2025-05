Une affaire rocambolesque d'usurpation de fonction, charlatanisme...Comment un faux policier a été mis aux arrêts par de ...vrais policiers

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a procédé à l'interpellation d’un individu de sexe masculin dans la journée du samedi 17 mai 2025, pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, escroquerie, charlatanisme et vol.

Son interpellation fait suite à une plainte reçue par le service et formulée par un émigré sénégalais vivant en Italie de passage au Sénégal.



De l'économie des faits, il ressort que le plaignant a été mis en rapport avec le mis en cause par son cousin. Le premier nommé a avoué avoir remis une somme de vingt millions de francs (20.000.000 f CFA) au mis en cause afin qu'il lui mette en rapport avec un ami qui connait un marabout capable de multiplier de l'argent avec du mercure et de l'encens. Ainsi, le plaignant a été conduit par l'ami de son cousin chez ledit marabout, domicilié aux Almadies.



Une fois sur place, un parfum lui a été donné. Après avoir inhalé ce liquide, il aurait perdu tout contrôle de ses actes. Ce qui lui aurait poussé à remettre involontairement la somme de trois millions cinq cent francs ( 3.500.000. FCA) au marabout en présence du mis en cause.

Poursuivant l'enquête, le cousin du plaignant a confirmé les déclarations et affirme que le mis en cause lui aurait fait croire qu'il était un policier.



Après ces différentes auditions, une mission à agent a été effectuée au domicile du mis en cause à la cité police de Zac MBAO où il a été interpellé et conduit au service.



À signaler qu'il a été retrouvé dans sa chambre une tenue avec écusson de la police, une paire de menottes, une arme factice (PA), un badge avec insigne de la police sénégalaise vert, jaune, rouge et baobab au milieu, une paire d'épaulettes d'agent de police 2V, deux ceinturons, quatre téléphones dont 1 IPhone, une radio ghotta factice, un tonfa (bâton de défense), une carte de membre de l'association des policiers retraités, une somme d'argent qui a donné après décompte 1.120.000 FCFA.



Interrogé, il a reconnu les faits. Sur les accusations d'usurpation de fonction et les objets retrouvés sur lui, il a déclaré être agent de sécurité et qu'il aurait volé auprès de son voisin policier.

Le Procureur a été avisé et le mis en cause a été placé en position de garde à vue.

L’enquête suit son cours.