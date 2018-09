Hébergement à l’UCAD: Mary Teuw Niane annonce 4800 lits à la rentrée

Plus de 200 jeunes élèves et étudiants de l’Alliance pour la république ont participé ce Jeudi a un séminaire de partage sur les principales réalisations du président Macky Sall. Ce séminaire organisé par le professeur Mary Teuw Niane ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche avec la participation du maire de Saint-Louis et coordanateur départemental de l’APR a pour objectif selon les organisateurs de vulgariser ces réalisations afin de faire réélire le président Macky Sall condidat de l’Apr dès le premier tour. Le professeur Mary Teuw Niane qui s’est dit satisfait au terme du séminaire a profité de cette rencontre pour faire savoir qu’en 4 ans le Sénégal a doublé la capacité d’hébergement à l’UCAD où on est passée de 5000 à 10800 lits dont 4800 seront livrés à la prochaine rentrée universitaire