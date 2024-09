Soixante-cinq années de plaidoirie pour un "géant du barreau". Henri Leclerc, célèbre avocat et défenseur des droits de l'homme, est mort à l'âge de 90 ans, a annoncé sa fille, Aline Leclerc, à l'AFP, samedi 31 août. Le pénaliste est mort "samedi à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif des suites d'un AVC", a précisé sa fille.



Henri Leclerc avait arrêté les plaidoiries fin 2020. "C'est dans l'intérêt des gens que je défends de ne pas prendre le risque de continuer trop longtemps. Il ne faut pas faire la plaidoirie de trop", avait-il rapporté auprès de franceinfo, en août 2021. Le pénaliste a le sentiment d'avoir toujours plaidé en étant convaincu qu'il défendait une cause juste : "J'ai toujours cherché à être honnête dans ma défense, c'est-à-dire dire des choses auxquelles on croit. Et ça, c'est très important parce que ça se ressent."



Ardent défenseur des libertés publiques, Henri Leclerc était président d’honneur de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Durant sa longue carrière, il avait notamment défendu François Besse, Florence Rey, Richard Romand, Véronique Courjault ou encore Dominique de Villepin. Il est intervenu en tant que partie civile dans l'affaire Omar Raddad et a défendu Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton de Lille. "Il y a la vérité des faits puis il y a la vérité des êtres : un homme qui a commis un acte horrible, peut-être qu'il n'est pas lui-même aussi horrible qu'on le croit, ça peut exister. (...) Et la notion de vérité doit être établie par un effort considérable de la conscience et de la raison sur les preuves", expliquait-il à France Culture, en 2020.



Eric Dupond-Moretti salue "un infatigable défenseur des libertés"



Comme de nombreux autres avocats samedi soir sur X, l'ex-figure du barreau et garde des Sceaux démissionnaire Eric Dupond-Moretti a salué sa mémoire : "Cher Henri, tu disais souvent 's'il n'en reste qu'un, je serais celui là'. Avec ta disparition, nous perdons un infatigable défenseur des libertés dont l'engagement et le talent auront marqué le barreau et toute notre justice. J'adresse mes condoléances émues à ses proches."



"Brillant avocat, fervent défenseur des libertés publiques, il était l'une des plus illustres figures de notre barreau. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches", a tweeté le bâtonnier de Paris. "Il était au-delà des plus grands. Il était l’avocat absolu. A jamais dans le cœur et l'esprit des avocats du Barreau de Paris", a également salué la vice-bâtonnière. L'avocat maître Eolas, très suivi sur la plateforme X, a quant à lui assuré que "tous les avocats de France" étaient "orphelins" samedi soir.