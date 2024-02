» Homme démocrate sincére » : Ouattara rend hommage á Macky Sall qui a fait ses adieux à la CEDEAO

Le Président de la République sénégalais, Macky Sall, a participé samedi 25 février, à son dernier sommet de la Communauté Économique des États de l’Afrique Ouest (CEDEAO), à Abuja (Nigeria). A l’occasion, son homologue ivoirien lui a rendu un vibrant hommage. Selon Alassane Ouattara, il est « un homme d’Etat exceptionnel, un démocrate sincére ».





» Ce Sommet décisif comme vous le savez, est également le dernier auquel participe notre frère Macky SALL, en qualité de Président de la République du Sénégal. Je voudrais devant notre Conférence réunie, et en ce moment de grande fraternité, rendre un hommage solennel au Président Macky Sall, homme d’Etat exceptionnel et démocrate sincère, dévoué à la cause de son pays et à la grandeur de l’Afrique. Tout au long de ces années, j’ai côtoyé un grand bâtisseur qui a su transformer son pays, et un homme d’idées qui a changé à bien des égards le regard porté sur l’Afrique. Macky, tu nous manqueras c’est certain, mais sache que notre œuvre commune continuera pour le bien de nos peuples », a declaré le président Ouattara.





















































































dakarmatin