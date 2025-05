Hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye : l’ancien directeur interpellé, son assistante en fuite au Canada

Dr Cheikh Mbaye SECK, ancien directeur de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, a été interpellé vendredi par les gendarmes de Keur Massar. Placé en garde à vue, il devrait être déféré ce lundi 12 mai devant le parquet pour des faits présumés d’escroquerie, de faux et usage de faux, ainsi que de détournement de deniers publics.



L’affaire, révélée par L’Observateur, remonte au mois de Ramadan dernier et porte sur un contrat de sous-traitance relatif à la restauration hospitalière. Selon le journal, le marché avait été attribué à un certain M. WADE, qui l’a ensuite sous-traité à une restauratrice. Cette dernière, après avoir exécuté la prestation, devait percevoir la somme de 3,5 millions de francs CFA sur un montant total de 5 millions.



Un chèque avait été émis en sa faveur par l’agent comptable de l’hôpital. Toutefois, la restauratrice n’a jamais reçu les fonds. L’Observateur rapporte : « Le libellé du même chèque avait été changé au nom d’une certaine Khady, alors assistante personnelle de Dr SECK, laquelle aurait procédé au retrait des fonds avant de les remettre à l’ancien directeur. Malgré les nombreuses relances, la restauratrice n’a jamais pu percevoir la somme due. » Face à cette impasse, la prestataire a porté plainte contre M. WADE, qui s’est lui-même tourné vers la justice pour accuser Dr SECK. C’est dans ce contexte que l’ex-directeur a été arrêté sur instruction du procureur de la République.



Lors de son audition, Dr SECK a été confronté à plusieurs responsables administratifs et techniques de l’hôpital. « Auditionné, Dr SECK a été confronté tour à tour au directeur des finances, au chef du personnel des infirmiers, à celui du service de l’économat et au responsable du service de restauration. Ces derniers ont apporté des éléments accablants contre le mis en cause », indique le journal.



L’affaire prend une tournure plus complexe avec la disparition de l’assistante personnelle impliquée dans le retrait du chèque. L’Observateur précise que « l’assistante fantôme, par qui les fonds ont transité, aurait quitté le territoire pour le Canada dès l’éclatement de l’affaire ».



















































walf