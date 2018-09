Horreur à Médina Yoro Foulah : Un enfant sauvagement tué

Abdou Boye, âgé de trois ans et six mois, a été poignardé et ligoté avant d'être jeté dans un puits. Le drame secoue le village de Yédoulaye dans le département de Médina Yoro Foulah.

Après sa disparition, les habitants du village avaient entamé des recherches pour le retrouver. Selon le correspondant de la Rfm, qui donne l'information, c'est le lendemain du jour de sa disparition que les femmes qui puisaient le liquide précieux dans un point d'eau, ont fait l'horrible découverte.

Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital de Kolda.