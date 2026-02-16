ICS de Mboro : Des travailleurs journaliers bloquent le site pour réclamer leurs arriérés de salaire

L’ambiance était tendue ce matin sur le site des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) à Mboro. Des travailleurs journaliers de l’entreprise ont observé un mouvement de grève pour réclamer le paiement de leurs arriérés de salaire, a appris Seneweb.



Dès les premières heures de la matinée, les manifestants ont barré la route menant à l’entreprise et en brûlant des pneus. Ce mouvement d’humeur a paralysé l’ensemble des activités du site industriel. Cette action a provoqué d’importantes perturbations, bloquant notamment l’accès des véhicules et du personnel à l’usine.



Les travailleurs disent rester mobilisés sur place et maintiennent leur mouvement, dans l’attente d’une réaction de la direction ou de l’ouverture de discussions pour trouver une issue favorable à leurs revendications salariales.



Aucun responsable de l’entreprise ne s’est encore exprimé sur ce mouvement social qui paralyse l’un des sites industriels majeurs de la région.



