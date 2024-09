INONDATIONS À TOUBA | RENFORT DES SAPEURS-POMPIERS ET INTERVENTION DU MINISTRE CHEIKH TIDIANE DIEYE

Suite aux violentes pluies diluviennes qui ont frappé Touba, causant la mort de deux personnes et déversant plus de 140 mm d’eau en 24 heures, les sapeurs-pompiers des régions de Thiès et de Diourbel ont été appelés en renfort pour venir en aide aux populations sinistrées. Ces inondations ont causé des dégâts importants, touchant même les environs de la Grande Mosquée, un lieu symbolique de la ville.



Face à cette situation critique, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dieye, s’est rendu sur place pour évaluer l’ampleur des dommages et coordonner les efforts de secours. Son intervention vise à organiser une réponse rapide pour soulager les habitants touchés, tout en mettant en place des mesures d’urgence pour prévenir de nouvelles inondations.



Le projet d’abris provisoires de l’initiative « Touba Ça Kanam », en cours de construction avant cette catastrophe, est désormais une priorité dans la gestion de cette crise. La mise en place rapide de ces structures vise à protéger les populations les plus vulnérables.



Mory Touré, ingénieur en météorologie, a quant à lui mis en avant l’impact du changement climatique sur la fréquence et l’intensité des inondations à Touba. Il souligne que la ville, bien qu’en pleine expansion, souffre d’un manque criant d’infrastructures d’assainissement. De plus, il note que Touba, située dans le département de Mbacké, le plus peuplé du Sénégal, ne dispose pas des stations météorologiques nécessaires pour mieux anticiper ces phénomènes extrêmes. Selon lui, il faudrait au moins quatre à cinq stations météorologiques pour affiner les prévisions et améliorer la préparation face aux inondations.

























































































Rts